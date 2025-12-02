Scacco alla gang delle scommesse illegali: arresti a Salerno, Napoli e Foggia

Le accuse riciclaggio, autoriciclaggio, fatture false - con l'aggravate dell'agevolazione mafiosa

Salerno.  

Importante operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno con i carabinieri, supportati dal Nucleo elicotteri di Pontecagnano e dai Cinofili di Sarno.

Sgominata un'associazione criminale specializzata nel settore delle scommesse illegali on line: le misure cautelari sono state eseguite tra le province di Salerno, Napoli e Foggia.

Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, riciclaggio, autoriccilaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti le accuse contestate - a vario titolo - agli indagati, con l'aggravante dell'agevolazione ad assicuazioni di tipo mafioso.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 11:30 in Procura a Salerno.

