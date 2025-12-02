Scacco alla gang delle scommesse illegali: arresti a Salerno, Napoli e Foggia

Importante operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno con i carabinieri, supportati dal Nucleo elicotteri di Pontecagnano e dai Cinofili di Sarno.
Sgominata un'associazione criminale specializzata nel settore delle scommesse illegali on line: le misure cautelari sono state eseguite tra le province di Salerno, Napoli e Foggia.
Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, riciclaggio, autoriccilaggio, trasferimento fraudolento di valori ed emissione di fatture per operazioni inesistenti le accuse contestate - a vario titolo - agli indagati, con l'aggravante dell'agevolazione ad assicuazioni di tipo mafioso.
I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 11:30 in Procura a Salerno.