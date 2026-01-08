Cavallo muore durante la cavalcata dei Re Magi, protestano gli animalisti Lndc Animal Protection scrive al sindaco e ha denunciato l'accaduto

LNDC Animal Protection esprime "profonda indignazione" per la morte di un cavallo avvenuta durante la Cavalcata dei Re Magi nel Comune di Nocera Inferiore: "un episodio gravissimo che impone una riflessione non solo sul piano giuridico, ma soprattutto su quello politico e culturale", fanno sapere gli animalisti.

A seguito dei fatti, la presidente nazionale di LNDC Animal Protection, Piera Rosati, ha inviato una lettera al sindaco di Nocera Inferiore e l’associazione ha presentato denuncia alle autorità competenti affinché vengano accertate le cause del decesso dell’animale e le eventuali responsabilità. Tuttavia, per LNDC Animal Protection, quanto accaduto è il risultato di scelte politiche precise, che continuano a consentire l’impiego di animali in manifestazioni pubbliche nonostante i rischi evidenti e ampiamente documentati.

“Non siamo di fronte a una tragica fatalità: è necessario interrogarsi sull’adeguatezza di alcune scelte e sull’evoluzione del nostro rapporto con gli animali. Nel 2026, le istituzioni hanno il dovere di scegliere da che parte stare”, afferma Rosati.

LNDC Animal Protection sollecita gli enti locali a riconsiderare le modalità con cui vengono autorizzati e patrocinati eventi che coinvolgono animali, alla luce delle crescenti sensibilità in tema di benessere animale. L’associazione ribadisce che il rispetto delle tradizioni non può giustificare la messa in pericolo della vita di esseri senzienti, soprattutto quando esistono alternative etiche e tecnologiche pienamente in grado di sostituire l’uso di animali. Ancora una volta, come sempre in eventi e manifestazioni di questo tipo, LNDC Animal Protection chiede un cambiamento: stop all’impiego di animali negli eventi pubblici e assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni che continuano a ignorare l’evoluzione culturale, scientifica e normativa in materia di benessere animale. La politica locale e nazionale non può più voltarsi dall’altra parte. Ogni autorizzazione concessa senza adeguate garanzie è una scelta, e ogni scelta comporta una responsabilità.