Spara ad un coetaneo durante una lite, 21enne in carcere per tentato omicidio

E' finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio un 21enne di Scafati che, lo scorso 3 gennaio, avrebbe ferito con un colpo d'arma da fuoco un 20enne. Le indagini effettuate dai carabinieri della Tenenza di Scafati e dai militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno consentito di ricostruire quanto accaduto. Il colpo sarebbe stato esploso al culmine di una lite tra coetanei, nata per futili motivi.

Il 20enne era stato colpito al fianco sinistro, fortunatamente non in modo fatale. I militari, anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a dare un volto al presunto responsabile che ora è in carcere con l'accusa di tentato omicidio.