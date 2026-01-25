Salerno, scopre il ladro in casa e lo ferisce con un machete Lo straniero è finito in ospedale, indagini in corso dei carabinieri

Si è sfiorata la tragedia sabato sera in via Ostaglio, a Salerno, dove un cittadino marocchino è rimasto ferito a seguito di un furto. Il fatto è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salerno che, guidati dal maggiore Antonio Corvino, sono riusciti a delineare quanto accaduto. Secondo la ricostruzione investigativa, lo straniero ha prima effettuato un furto di generi alimentari in una cantina, poi ha tentato un altro furto in abitazione ma è stato scoperto dal proprietario. A quel punto l'uomo, un italiano residente in zona, ha inseguito lo straniero con un machete.

Nel frattempo qualcuno ha lanciato l'allarme, consentendo l'arrivo dei carabinieri. Il proprietario è riuscito comunque a raggiungere il presunto ladro che è stato ferito di striscio con il machete. Sul posto sono intervenute un'auto medica proveniente da Salerno ed un'ambulanza della Vopi che hanno trasportato in ospedale il ferito. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita. E' stato denunciato dai carabinieri per il furto ed il tentato furto. La posizione dell'italiano resta, invece, al vaglio degli investigtori che stanno completando gli accertamenti.