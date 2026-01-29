Traffico illecito di rifiuti, blitz dei Noe: l'operazione parte da Salerno Gli scarti provenienti da tutta la Campania venivano smaltiti nelle campagne: 12 indagati

E' in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole.

Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell'Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell'esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti nella conferenza stampa in programma in Procura a Salerno alle 11:30.