Trasporta bestiame senza autorizzazione, denunciato 47enne L'uomo è stato fermato dalla Polizia stradale di Eboli

Un 47enne originario della provincia di Salerno è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Eboli: l'uomo dovrà rispondere di aver violato le norme in materia di protezione degli animali.

L'indagati, nonostante fosse stato interdetto dall’esercizio delle imprese fino al 2028, due anni fa avrebbe costituito una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di animali vivi.

Il 47enne, alla guida di un autocarro, è stato controllato dagli agenti impegnati in un servizio di vigilanza stradale e, in mancanza di documento di trasporto, non è stato possibile stabilire la provenienza e la destinazione degli animali, alcuni dei quali sono risultati privi di marchio auricolare.

Il conducente del mezzo è stato denunciato alla Procura e sanzionato amministrativamente, mentre il bestiame è stato sequestrato e affidato in custodia.