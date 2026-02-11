Cava de' Tirreni, scomparso da giorni: ancora nessuna traccia di Di Domenico Continua l'attività di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Continuano senza sosta le ricerche di Paolo Di Domenico, il 70enne di Cava de' Tirreni di cui non si hanno notizie da giorni. Per tutta la giornata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati impegnati nelle ricerche che, purtroppo, non hanno dato alcun esito. Sempre in collaborazione degli altri Corpi ed Enti coinvolti nelle attività di ricerca, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha continuato la perlustrazione delle aree impervie nei dintorni dell’ultima segnalazione che ricade all’interno del Comune di Cava dè Tirreni fino a Molina, frazione di Vietri sul mare.

Un lavoro che, fin qui, non è bastato per ritrovare Di Domenico. Nelle scorse ore è stata diffusa anche una nuova foto, ricavata dal fermo immagine di una telecamera che rappresenterebbe l'ultimo avvistamento del 70enne. Le attività saranno quindi orientate su scenari differenti, al momento al vaglio degli inquirenti.