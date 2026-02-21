Terremoto a Montecorice: trema la terra nel Salernitano Scossa di magnitudo 4.5 ma senza danni a cose o persone

Paura nella notte in provincia di Salerno dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5. Il sisma è stato registrato poco prima dell'1.30 dalla sala sismica INGV-Roma ed è stato localizzato nella zona di Montecorice, comune del Cilento. Fortunatamente la scossa è avvenuta ad una profondità di 319 chilometri ed è stata avvertita soltanto lievemente dalla popolazione sia per l'orario in cui si è verificata la scossa che per la profondità del terremoto.

Nell'area cilentana, infatti, in tanti raccontano di non aver avvertito gli effetti della scossa avvenuta la scorsa notte nel comune di Montecorice. «Fortunatamente era molto profonda, altrimenti sarebbero stati problemi seri», una delle considerazioni maggiormente diffuse sui social dagli utenti cilentani. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma la situazione resta comunque monitorata.