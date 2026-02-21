Salernitana, la delusione del tifo: col Monopoli Arechi semivuoto Insofferenza e delusione: la corsa al biglietto per la sfida di domani non regala numeri da capogiro

La delusione per il pari con la Cavese resta fortissima. Ancor di più la disillusione nel sogno serie B diretto e la rabbia anche per l’incertezza della società su quella che possa essere una sterzata sotto il profilo tecnico. Nel cocktail di insofferenza del tifo della Salernitana ci sono tanti ingredienti. Con il Casarano, appena nove giorni fa, la tifoseria organizzata aveva alzato la voce e manifestato tutto il suo dissenso contro Danilo Iervolino e per la prima volta anche Daniele Faggiano. E il clima tutt’altro che di ottimismo e tranquillità è stato ribadito nel giorno di Carnevale con uno striscione provocatorio affisso ai piedi del Centro Sportivo Mary Rosy.

Rischio minimo stagionale

La prevendita con il Monopoli basta per sottolineare il momento di grande apatia che si respira in città. Con un distacco al momento siderale dal Benevento capolista, il popolo granata ora guarda con sguardo disinteressato. Poco più di 1400 i tagliandi venduti, con un Arechi che si appresta a fatica a superare quota 7000 spettatori. Da capire in quanti però, nonostante l’abbonamento sottoscritto in estate, sceglieranno di presenziare sugli spalti. C’è da superare il minimo stagionale fatto registrare con il Casarano, quando i tornelli segnarono 7404 ingressi.