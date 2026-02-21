Trapani-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi lancia Minaj dal 1' L'uomo derby titolare nel tridente con Orlando e Fusco

Scontro diretto pesantissimo. La Cavese fa visita al Trapani in un match che ha il sapore di salvezza. Alle ore 14:30 allo stadio “Provinciale” di Erice, i metelliani vogliono dare continuità al pari d’oro ottenuto in extremis con la Salernitana e che hanno permesso di aggiungere un ulteriore punto pesantissimo per la propria rincorsa salvezza. In Sicilia serve però un guizzo esterno. La Cavese chiede strada al Trapani, alle prese con un momento negativo sia dentro che fuori dal campo. La notizia della conferma della penalizzazione di sette punti e le ombre sul futuro del club al momento sembrano un avversario insuperabile.

Minaj titolare

La Cavese però non dovrà farsi condizionare e dovrà imporre la sua fame di successo sul campo. Per Prosperi pesano due assenze: la prima è quella di Cionek in difesa. Lo stopper si è fermato per problemi fisici e sarà sostituito da Bolcano. In mezzo al campo è stato convocato Awua ma Prosperi non si è sbottonato sulle condizioni del regista. Possibile un nuovo turno di stop con Visconti e Munari in mezzo al campo. In attacco scocca l’ora di Minaj. L’eroe del derby agirà da sottopunta con Orlando alle spalle di Fusco.

Trapani-Cavese, le probabili formazioni:

Trapani (4-2-3-1): Galeotti; Perri, Motoc, Pirrello, Benedetti; Marcolini, Celeghin; Ortisi, Knezovic, Winkelmann; Battimelli. Allenatore: Aronica.

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Bolcano, Loreto; Ubani, Munari, Visconti, Macchi; Orlando, Minaj; Fusco. Allenatore: Prosperi.