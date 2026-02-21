Salerno, paura nel cuore della movida: esplosi colpi di pistola Il fatto è avvenuto ieri sera, indaga la Polizia

Colpi di pistola sono stati esplosi ieri sera nel cuore del Centro Storico di Salerno. Il fatto è avvenuto a traversa Nicola Cavaselice, a pochi passi da piazza Sant'Agostino e dalla sede della Provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno provveduto a transennare l'area per effettuare i rilievi del caso.

Dai primi accertamenti svolti, pare che siano stati esplosi due colpi di pistola, uno dei quali sarebbe finito contro la porta di un'attività della ristorazione. Non è chiaro, al momento, se i colpi siano stati esplosi nello stesso momento o meno. Gli investigatori hanno passato al setaccio l'area, al fine di raccogliere elementi utili alle indagini. Sull'episodio, avvenuto nel cuore della movida salernitana, vige il più stretto riserbo da parte delle forze dell'ordine che sono al lavoro per far luce su quanto accaduto.