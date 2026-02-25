Scomparso da martedì pomeriggio, Nocera in ansia per Paride De Maio Vigili del fuoco in campo per provare a rintracciare l'anziano

Si stanno vivendo ore di grande concitazione nell'Agro Nocerino Sarnese dove continuano le ricerche di Paride De Maio, 78enne di cui non si hanno più notizie da martedì pomeriggio. Le attività di ricerca stanno vedendo impegnati i vigili del fuoco che, anche con l'ausilio di volontari e cittadini, stanno passando al setaccio il territorio, nella speranza di ritrovare l'anziano scomparso.

Le ricerche si stanno concentrando prevalentemente tra i comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, stando anche a quelli che sono stati gli ultimi avvistamenti, anche attraverso le riprese di telecamere di sicurezza installate in zona.

I caschi rossi sono presenti con la sala operativa mobile, il nucleo cinofili e il nucleo piloti di droni, oltre che con gli specialisti della topologia applicata al soccorso per l'organizzazione delle squadre di ricerca.