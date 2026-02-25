Salernitana, nuova puntata di Granatissimi su Ottochannel canale 16 Riflettori sul nuovo corso tecnico e sulla sfida di domenica con il Catania: appuntamento alle 20.30

Inizia un nuovo corso per la Salernitana che, dopo il ko interno contro il Monopoli, ha deciso di voltare pagina: esonerato Giuseppe Raffaele, undicesimo allenatore "silurato" nella gestione Iervolino, al suo posto arriva il "sergente" Serse Cosmi che domenica pomeriggio dovrà subito misurarsi con un esame di maturità da brividi, lo scontro in alta quota con il Catania.

Di questo e di tanto altro si discuterà questa sera a Granatissimi, il tradizionale appuntamento di Ottochannel dedicato alla Salernitana. In studio con Carla Polverino ci saranno i giornalisti Tommaso D'Angelo, Enrico Scapaticci e Filippo Notari. In collegamento Teams il direttore tecnico della Reggiana, Gennaro Scognamiglio che da calciatore ha condiviso con Serse Cosmi e Daniele Faggiano l'esperienza al Trapani, sfiorando una storica promozione in serie A.

Riflettori puntati anche sul big match di domenica all'Arechi di cui si parlerà con il giornalista di Catania, Marco Massimo Cocuzza. Non mancherà, come sempre la possibilità d'interagire da casa, chiamando in diretta o inviando un messaggio what's App. Appuntamento a partire dalle 20.30 sul canale 16 Ottochannel.