Catania, che tegola: Forte salta i granata. Grella: "All’Arechi senza paura" Gli etnei perdono Forte ma recuperano Caturano. Il vice-presidente: "Pelligra sarà a Salerno"

“Andremo all’Arechi col petto in fuori e senza paura”. Il vice-presidente Grella non si nasconde in vista dello scontro diretto con la Salernitana. L’italo-australiano ci sarà così come il presidente Pelligra: “Sarà presente a Salerno perché vuole stare vicino alla squadra”.

Fronte squadra, Mimmo Toscano deve fronteggiare una pesante defezione in vista della trasferta di Salerno. Per il match di domenica pomeriggio allo stadio Arechi, la squadra siciliana non potrà fare affidamento su Francesco Forte. Il centravanti si era fermato nella sfida di domenica scorsa con il Giugliano per un fastidio al polpaccio. Gli esami effettuati dovrebbero costringere la punta a restare ai box per venti giorni.

Per Forte dunque, già cercato in estate dalla Salernitana, un forfait che gli vieterebbe di saltare la sfida anche con il Benevento. Per questo motivo crescono le quotazioni di Rolfini o in alternativa la possibilità di vedere Lunetta come prima punta. Sensazioni positive invece sulle condizioni di Caturano. Per l’attaccante, anche lui alle prese con un problema muscolare, il Catania confida nel recupero.