Salernitana, Cosmi alza i ritmi: doppia seduta verso il Catania Il tecnico accelera verso la sfida di domenica. Domani mattina la presentazione dell'allenatore

Prima doppia seduta della stagione. La Salernitana prova ad accelerare. Quest’oggi, nel secondo giorno dell’era Cosmi, la squadra granata ha sostenuto una doppia seduta di allenamento. Una scelta voluta dal tecnico non solo per lavorare sulla condizione della squadra ma soprattutto per velocizzare il processo di ambientamento e di acclimatamento con lo spogliatoio. In mattinata gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercizi di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi a partitine a campo ridotto. Nel pomeriggio il gruppo granata si è disimpegnato in un lavoro tecnico.

Dall’infermeria non arrivano buone notizie. Continuano a lavorare a parte Inglese e Boncori. Grande attenzione per le condizioni del capitano che sta lavorando a parte e confida di rientrare in gruppo a marzo e poi essere disponibile per il finale di stagione. Terapie e palestra per Carriero, ancora costretto al forfait. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 15:00, sempre al Mary Rosy. In mattinata invece è prevista la conferenza stampa di Serse Cosmi allo stadio Arechi.