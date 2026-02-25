Pallamano A1. Jomi Salerno, esame di Coppa contro Casalgrande Padana Le salernitane vanno a caccia del passaggio del turno

Il successo conquistato in campionato contro Nuoro (31-20 il risultato finale) ha permesso alla Jomi Salerno di mettersi alle spalle la sconfitta di Erice e di ricaricare le batterie in vista della Coppa Italia. Le salernitane giovedì alle 18 saranno di scena a Riccione dove affronteranno il Casalgrande Padana, sesta forza del campionato di serie A1 che ha collezionato 16 punti in 18 partite. Le salernitane, invece, attualmente occupano il secondo posto in classifica, a pari punti con Brixen, dietro la capolista Erice.

Il primo precedente stagionale contro Casalgrande Padana ha sorriso alla Jomi Salerno, che si è imposta con il punteggio di 26-20, un risultato che rappresenta un riferimento positivo ma che non deve far abbassare la guardia in una competizione secca come la Coppa Italia.

La Jomi Salerno è pronta a dare il massimo per conquistare il passaggio del turno e proseguire il proprio cammino nella competizione. Appuntamento fissato per giovedì 26 alle ore 18 al Play Hall di Riccione.