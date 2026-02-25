Nocera Inferiore, trovato senza vita l'anziano scomparso La tragica scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco

Sono terminate in tragedia le ricerche di Paride De Maio, il 78enne di Nocera Inferiore di cui non si avevano più tracce da martedì pomeriggio. I vigili del fuoco, supportati dal nucleo cinofili, hanno rinvenuto il corpo dell'anziano un un frutteto, nei pressi di via Santa Croce a Nocera Inferiore. Dolore e incredulità nell'Agro Nocerino Sarnese dove tutti si erano mobilitati per ritrovare De Maio.

Le attività di ricerca hanno visto impegnati i vigili del fuoco che, anche con l'ausilio di volontari, operatori del soccorso alpino e speleologico e cittadini, hanno passato al setaccio il territorio, nella speranza di ritrovare l'anziano scomparso. Le ricerche si sono concentrate prevalentemente tra i comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, stando anche a quelli che erano stati gli ultimi avvistamenti dell'anziano, rilevati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

I caschi rossi sono intervenuti con la sala operativa mobile, il nucleo cinofili e il nucleo piloti di droni, oltre che con gli specialisti della topologia applicata al soccorso per l'organizzazione delle squadre di ricerca.

Anche il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio si era mobilitato, invitando tutti alla massima collaborazione. Ma in serata le speranze sono finite con il ritrovamento del corpo senza vita del 78enne.