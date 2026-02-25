Salernitana, dal microfono al campo: auguri speciali per Cosmi Il tecnico lascia il ruolo di opinionista ma incassa tanti attestati di stima

Il microfono da mettere nel cassetto, tuta e scarpini da tornare ad indossare. La Salernitana scopre Serse Cosmi. La chiamata del tecnico umbro per il post-Raffaele ha sorpreso il mondo del calcio. Nelle scorse ore non sono mancati gli attestati di stima per l'allenatore. Tra le tante collaborazioni televisive in questi anni, in particolare spiccano quelle con Mediaset e RadioTvSerieA. Attraverso i propri canali social, SportMediaset ha voluto dedicare un pensiero al tecnico per la nuova avventura in granata: “Serse Cosmi è pronto a diventare il nuovo allenatore della Salernitana. In bocca al lupo Serse!”.

Subito anche da RadioTvSerieA era arrivato un messaggio carico di affetto e di speranze per il ritorno in panchina dell’allenatore, una delle voci che accompagnato il percorso radiofonico della serie A. “Mister @sersecosmiofficial, la famiglia di #RadioTvSerieA ti ringrazia per questi mesi insieme e ti augura buona fortuna per il nuovo percorso alla @ussalernitana1919official”. Auguri speciali per un nuovo inizio: la Salernitana accoglie Cosmi.