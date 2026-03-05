Montecorvino Pugliano, 50 veicoli abbandonati in un terreno: c’è il sequestro Operazione dei carabinieri Forestali

Nell'ambito delle attività di pattugliamento del territorio teso alla individuazione di discariche abusive, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giffoni Valle Piana, coadiuvati da militari della Stazione Carabinieri di Montecorvino Pugliano, hanno scoperto nel comune di Montecorvino Pugliano un'area di proprietà privata di circa 850 metri quadri dove erano stati abbandonati circa 50 autoveicoli.

L'elevato numero di veicoli su suolo nudo, contenenti ancora liquidi e componenti pericolosi, soggetti per lungo tempo alle intemperie, secondo i militari costituiva un concreto pericolo di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Risultava evidente anche il pericolo di incendio, con conseguente grave rischio per la pubblica incolumità. Uno degli autoveicoli abbandonati, inoltre, è risultato oggetto di furto.

Pertanto, i militari hanno posto i sigilli sull'intera area e denunciato in stato di libertà il possessore del terreno per discarica di rifiuti non autorizzata e ricettazione.