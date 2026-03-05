Acerno, sequestrate due piste in terra battuta Deferito il responsabile dei lavori

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acerno nell'ambito della campagna di controllo denominata "Bosco sicuro", finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati a danno di aree di pregio naturalistico, al termine di un'accurata attività investigativa, nel mese scorso, hanno sottoposto a sequestro penale due piste in terra battuta, realizzate nel comune di Acerno con l'ausilio di un mezzo meccanico ed in assenza delle previste autorizzazioni.

L'esecuzione di questi lavori ha avuto ad oggetto un'area di particolare pregio ricadente nel Parco Regionale "Monti Picentini", nonché in una "Zona di Protezione Speciale", soggetta altresì a vincolo idrogeologico.

I militari operanti hanno provveduto a deferire all'autorità giudiziaria in stato di libertà, il responsabile dei lavori per violazione al codice dei beni culturali e del paesaggio ed al testo unico sull'edilizia.

