Crotone-Cavese, le probabili formazioni: tentazione Fella per Prosperi Allo Scida (ore 20:30), i metelliani vogliono il colpo salvezza. Orlando destinato alla panchina

Parola d’ordine: continuità. La Cavese mette subito alle spalle il successo fondamentale con l’Audace Cerignola per tornare a respirare e si concentra subito sulla sfida con il Crotone. Allo Scida (ore 20:30), senza poter contare per l’ennesima volta sul calore della sua gente, i metelliani vogliono stoppare la rincorsa playoff dei pitagorici, con una striscia aperta di tre successi consecutivi tra le mura amiche e sconfitti fin qui in casa solo una volta nel 2026.

Possibile turnover tra le fila dei metelliani

Per Prosperi, che ha preferito far parlare la società sul divieto di trasferta “che ha mortificato l’intera tifoseria” parafrasando le parole del presidente Lamberti, possibili variazioni nell’undici iniziale. In difesa, davanti a Boffelli spazio a Luciani, Cionek e Nunziata. A destra chance per Ubani, mentre Loreto agirà a sinistra. In mezzo al campo si rivedrà Awua con Visconti e la tentazione Fella sulla trequarti. Il capitano potrebbe avere la meglio su Orlando, apparso appannato nelle ultime settimane dopo un campionato da leader tecnico. Davanti Minaj è ormai una certezza, con Ubaldi prima punta.

Crotone-Cavese, le probabili formazioni:

Crotone (4-3-3): Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale, Groppelli; Meli, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. Allenatore: Longo.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Awua, Visconti, Fella, Loreto; Ubaldi, Minaj. Allenatore: Prosperi.