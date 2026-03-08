Choc a Sant'Egidio del Monte Albino: ladri in azione nella villa dell'omicidio L'abitazione era sotto sequestro, commessi altri furti in zona

Nemmeno i sigilli apposti dai carabinieri hanno fermato i ladri che, nella scorsa notte, hanno fatto irruzione in una villa di viale Degli Aranci, a Sant'Egidio del Monte Albino. L'abitazione è sotto sequestro da una settimana, a seguito della morte di Franco Vitolo, l'imprenditore 60enne che, secondo la Procura di Nocera Inferiore, è stato ucciso dalla moglie Raffaella Cirillo.

A poche ore dai funerali, celebrati sabato mattina a Pagani, i figli della coppia hanno dovuto subire un nuovo choc. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, i ladri hanno fatto irruzione nella villa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Non è da escludere che i malviventi non si siano nemmeno accorti dei sigilli, in quanto si sono introdotti nella casa da un ingresso secondario.

L'episodio, tuttavia, non avrà alcuna incidenza sul quadro investigativo. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno già effettuato diversi sopralluoghi fino al giorno dell'autopsia, cristallizzando la situazione. Secondo gli investigatori, inoltre, l'esame autoptico avrebbe confermato il quadro indiziario, rafforzando la tesi della Procura. A seguito del sequestro, tra l'altro, l'abitazione era stata parzialmente svuotata, il che lascia ipotizzare che il bottino portato via dai ladri possa essere esiguo. Nella stessa zona, tra l'altro, si sono verificati altri furti sempre nel corso della notte. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, sono al lavoro per provare a individuare i responsabili.