Si fingono carabinieri e truffano una 98enne: coppia arrestata nel Salernitano Era riusciti a portare via numerosi oggetti d'oro, tra cui la fede nuziale del marito defunto

Si presentavano alla porta degli anziani fingendosi carabinieri, riuscendo così a farsi consegnare denaro e gioielli. È la tecnica utilizzata da una coppia – un uomo di 53 anni e una donna di 50 – arrestata questa mattina tra Salerno e Pellezzano dai carabinieri della Compagnia di Frascati, nel Lazio.

L’indagine, avviata tra settembre e febbraio dopo una denuncia presentata alla Stazione di Monte Porzio Catone, ha permesso di ricostruire diversi episodi di raggiro ai danni di persone anziane. Attraverso attività tecniche, pedinamenti e servizi di osservazione, gli investigatori hanno accertato che i due, già noti alle forze dell’ordine, si spostavano in varie abitazioni spacciandosi per militari dell’Arma per ottenere soldi e preziosi.

Il provvedimento restrittivo riguarda in particolare una truffa commessa a Monte Porzio Catone, dove la coppia avrebbe preso di mira una donna di 98 anni, con difficoltà motorie. I falsi carabinieri l’avrebbero convinta che la sua auto fosse stata utilizzata per una rapina, riuscendo così a entrare in casa e a impossessarsi di numerosi gioielli in oro, tra cui la fede nuziale del marito defunto.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi riconducibili allo stesso modus operandi.