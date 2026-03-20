Salerno, terzo furto in poche settimane al "Brutto Anatroccolo" Ladro fermato dalla Polizia, i titolari: "Ora servono pene certe"

Sono esasperati e disarmati i commercianti salernitani, da tempo costretti a convivere con un’emergenza furti che non sembra conoscer fine. Nonostante l’intensificazione dei controlli, la situazione resta difficile. La scorsa notte un uomo si è introdotto nei locali del “Brutto Anatroccolo”, salone di parrucchiere del quartiere Mariconda che nelle scorse settimane aveva subito già due furti.

Il responsabile, immortalato dalle telecamere, ha portato via pochi spiccioli ed è stato subito bloccato dalla Polizia. Per i titolari sarebbe la stessa persona che aveva già commesso i precedenti due furti. «Siamo esasperati, non è possibile che in poche settimane siano stati commessi tre furti nella stessa attività. Serve la certezza della pena, chi sbaglia deve essere fermato», hanno denunciato con rabbia Gianluca e Patrizia, titolari dell'attività che auspicano pene certe e severe per chi commette reati.