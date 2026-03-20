Pagani, si fanno consegnare auto ed orologio di lusso: tre in manette Dopo la rapina sono stati individuati dai carabinieri

Dovranno rispondere di rapina aggravata due 46enni ed un 54enne dell’Agro Nocerino Sarnese che, nei giorni scorsi, avrebbero messo a segno un colpo ai danni di un professionista. Il fatto è avvenuto a Pagani. In particolare, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, i tre avrebbero minacciato l’uomo, costringendolo a consegnargli un’auto di grossa cilindrata ed un orologio di elevato valore che la vittima indossava.

L’intervento delle forze dell’ordine, però, ha consentito in poco tempo di risalire ai presunti responsabili e di recuperare la refurtiva. Una volta ricevuto l’allarme, infatti, i carabinieri della stazione di Pagani e quelli del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore si sono messi sulle tracce della banda di rapinatori, riuscendo a rintracciarli nel giro di poche ore. Sull’episodio sono ancora in corso accertamenti da parte dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.