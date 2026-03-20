In moto con armi sceniche per un video: finiscono nei guai due salernitani Sono stati denunciati dai carabinieri: l'allarme lanciato da alcuni automobilisti

Sono stati denunciati per procurato allarme un 22enne e un 36enne, entrambi originari della provincia di Salerno, che si sono ripresi in video con armi sceniche. Il fatto è accaduto la scorsa notte a Marcianise, in provincia di Caserta.

A lanciare l'allarme sono stati numerosi automobilisti che, intimoriti dalla presenza in zona mercato dei due motociclisti che brandivano le armi automatiche come per sparare, hanno contattato il 112. Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise non hanno più trovato i motociclisti, ma hanno avviato le indagini anche acquisendo testimonianze di automobilisti presenti. Dopo poco i militari hanno individuato e controllato un veicolo risultato di proprietà di una società di autonoleggio del Salernitano; dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato noleggiato ad una società riconducibile a uno dei due soggetti coinvolti, nel frattempo identificati.

La successiva perquisizione del furgone ha portato al rinvenimento di quattro armi sceniche prive del previsto tappo rosso identificativo: si trattava in particolare di due pistole mitragliatrici, un fucile tipo Kalashnikov e una pistola a tamburo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. I due uomini hanno ammesso di aver ripreso in video le proprie gesta.