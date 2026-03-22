Salerno, spunta una bomba in spiaggia: chiuso il lungomare Indagini in corso e traffico in tilt

Caos e disagi a Salerno per il ritrovamento di un ordigno bellico sulla spiaggia di lungomare Tafuri. L'allarme è scattato intorno alle 12 e ha reso necessaria la chiusura del tratto che va dall'ex ostello della Gioventù ai Giardini di Asia. Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un proiettile d'artiglieria. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Municipale per la gestione della viabilità, i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Salerno e gli artificieri dei carabinieri appartenenti al comando provinciale di Salerno. A quanto pare il residuo bellico è stato rinvenuto su di un muretto, nei pressi dell'arenile. Da capire, adesso, se sia stato recuperato da qualcuno in spiaggia e poggiato in quell'area o se sia stato abbandonato. Proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Traffico in tilt nel centro cittadino.