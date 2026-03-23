Salerno, albero finisce su cavi elettrici: stop alla metropolitana Paura in via Gabriele D'Annunzio

Paura a Salerno dove, nella serata di ieri, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il cedimento di un albero che ha provocato non pochi problemi. Il fatto è accaduto intorno alle 18.30, in via Gabriele D'Annunzio nel quartiere di Pastena.

Improvvisamente il tronco di un albero ha ceduto alla base, finendo con i rami sui cavi elettrici della linea metropolitana. Per poter intervenire, i caschi rossi hanno dovuto chiedere l'intervento degli addetti delle ferrovie per disattivare la linea elettrica. Per cui è stata temporaneamente sospesa la circalazione su quella tratta fino al cessato pericolo.

L'intervento è in via di completamento con i Vigili del Fuoco impegnati con una squadra della sede centrale supportata da un'autoscala. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma l'incidente ha comunque provocato più di qualche disagio in zona.