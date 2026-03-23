Antonio, morto in scooter a 17 anni: «Castel San Giorgio non ti dimenticherà» La tragedia domenica a Roccapiemonte, il dolore della sindaca Paola Lanzara

Roccapiemonte e Castel San Giorgio piangono la scomparsa di Antonio Capaldo, il 17enne deceduto domenica sera a Roccapiemonte, in seguito ad un incidente stradale in scooter. Il giovane era nativo di Castel San Giorgio ma viveva nel comune limitrofo, nel quale si è consumata la tragedia.

«Castel San Giorgio piange un'altra giovane vita spezzata troppo presto», ha scritto sui social la sindaca Paola Lanzara. «Antonio aveva solo 17 anni, un’età fatta di sogni, speranze e futuro. Un tragico incidente, avvenuto a poche centinaia di metri da casa, lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e all’intera comunità. Come sindaco, sento il dovere e il dolore di interpretare il sentimento di tutti i cittadini: siamo profondamente scossi, increduli, uniti nel cordoglio per una perdita che lascia un vuoto immenso», le parole di Paola Lanzara.

«Antonio era figlio della nostra terra, profondamente legato a Castel San Giorgio, pur risiedendo nella vicina Roccapiemonte. Oggi non ci sono parole che possano lenire una ferita così grande. Alla sua famiglia, agli amici e quanti gli hanno voluto bene, giunga il mio abbraccio sincero e quello dell'intera comunità».

Domani è in programma l'ultimo saluto.