Accusato del furto di tre motorini in Costiera Amalfitana: arrestato A seguito di un controllo avrebbe anche dichiarato false generalità

I carabinieri della Stazione di Maiori hanno eseguito a Nocera Inferiore un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di S.C., ritenuto responsabile di furto aggravato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.

Secondo la ricostruzione operata, l'indagato tra i mesi di giugno e agosto 2025, avrebbe rubato tre motorini nei comuni di Maiori, Cetara e Vietri sul Mare. I mezzi erano parcheggiati in strada. L'uomo, inoltre, a novembre 2025 avrebbe dichiarato false generalità nel corso di un controllo di polizia avvenuto a Vietri sul Mare.