Controlli nelle mense ospedaliere: sanzioni ed irregolarità nel Salernitano Dall'Agro Nocerino alla Piana del Sele, passando per il Cilento: il bilancio dell'attività

C'è anche il Salernitano tra le province interessate dai controlli dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nelle mense ospedaliere. L’attività, svoltasi tra i mesi di febbraio e marzo 2026, ha interessato anche le province di Avellino e Benevento con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei pazienti.

IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE:

Su un totale di 22 strutture ispezionate tra ospedali pubblici e case di cura private, ben 18 sono risultate

non conformi (circa l’82% dei casi). Le violazioni riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni

amministrative per un importo complessivo di circa 26.000,00 euro.

I CONTROLLI NEL SALERNITANO

Le ispezioni effettuate hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie. Nell’Agro Nocerino-Sarnese, analisi di laboratorio hanno rivelato una carica batterica non soddisfacente sui vassoi, imponendo l’immediata revisione dei protocolli di sanificazione. Nella Piana del Sele, sono state elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro totali dovute a carenze igieniche reiterate, irregolarità nel trasporto pasti e mancato monitoraggio delle temperature. Nel Cilento, sono state riscontrate muffe nei locali e malfunzionamento dei sistemi di aspirazione.