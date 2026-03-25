Raffaele Cantone nuovo Procuratore di Salerno: il CSM ufficializza la nomina La decisione del plenum: il magistrato aveva chiesto di venire nella seconda città della Campania

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato oggi, 25 marzo 2026, la nomina di Raffaele Cantone alla guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. La decisione è arrivata con quattro astensioni: il consigliere togato Andrea Mirenda e i componenti laici Daniela Bianchini, Isabella Bertolini e Claudia Eccher hanno scelto di non esprimere voto.

Cantone, magistrato di lungo corso ed ex presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), assume così uno degli incarichi di vertice più rilevanti del distretto giudiziario campano.

Lo stesso plenum ha contestualmente definito altri incarichi direttivi sul territorio. Maurizio Cardea è stato designato nuovo procuratore aggiunto del Tribunale di Salerno, mentre Giancarlo Novelli ricoprirà il medesimo ruolo presso il Tribunale di Napoli. Al Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale è stato nominato nuovo Procuratore della Repubblica.

Le nomine odierne completano un significativo riassetto degli uffici requirenti in Campania, ridefinendo la catena di comando in alcune delle procure più attive del Mezzogiorno.