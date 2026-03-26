Ferito gravemente durante i lavori di manutenzione della barca: è in ospedale L'uomo è stato trasferito, in codice rosso, da Sapri al Policlinico

Un uomo di 50 anni, originario della provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito questa mattina mentre si trovava nel porto di Policastro Bussentino, frazione costiera del comune di Santa Marina.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sulla propria imbarcazione quando, per cause accidentali, ha riportato una profonda ferita a un braccio, perdendo una notevole quantità di sangue.

Immediato l’intervento delle persone presenti sul posto, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato i sanitari. Il ferito è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Sapri. A causa della gravità delle condizioni, i medici hanno poi disposto il trasferimento in ambulanza presso il Policlinico di Napoli, dove potrà ricevere cure specialistiche.

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, impegnato a chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.