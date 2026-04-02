Autocarro con 240 quintali di alluminio rischia di ribaltarsi, caos a Salerno Sul posto 13 unità dei vigili del fuoco, viadotto Gatto chiuso per ore: traffico in tilt

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio in via Alfonso Gatto, all’altezza di Villa Agata, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale è intervenuta per la messa in sicurezza di un autocarro adibito al trasporto di materiale metallico.

Il mezzo, che trasportava circa 240 quintali di alluminio in profili cilindrici, ha subìto uno spostamento del carico che ne ha compromesso la stabilità, facendo temere un possibile ribaltamento.

Sul posto sono state impegnate 13 unità operative che, in una prima fase, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo. Successivamente, grazie all’impiego di un’autogru, il carico è stato trasferito su un altro autoarticolato giunto a supporto.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, il tratto di strada è stato chiuso al traffico per ore.

Fortunatamente, l’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.