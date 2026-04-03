Esplosione all'alba a Cava de' Tirreni: danneggiate attività commerciali È accaduto in via XXV Luglio, indagini in corso

Una violentissima esplosione si è verificata all’alba a Cava de’ Tirreni, all’altezza del civico 60 di via XXV luglio. La deflagrazione, probabilmente di un ordigno di grosse dimensioni, ha danneggiato gravemente i locali di una casa del commiato, attività ancora in corso di ultimazione e che avrebbe aperto i battenti nelle prossime settimane. Letteralmente sventrate le porte d’ingresso e danni anche alla controsoffittatura.

L’onda d’urto dell’esplosione ha danneggiato anche la vetrina di un’attività vicina, mandando in frantumi pure i vetri del palazzo sovrastante. Il boato, come raccontano alcuni residenti, è stato fortissimo: qualcuno, per lo spavento, si è anche sentito male.

Sulla matrice dell’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che hanno effettuato un sopralluogo anche con l’ausilio dei militari della scientifica. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di una possibile intimidazione.