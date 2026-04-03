Salerno, tenta di consegnare droga al figlio detenuto, bloccato dalla Penitenzia La denuncia della Uspp: "Sicurezza garantita ma a Fuorni mancano 50 agenti"

Ha cercato di introdurre droga per il figlio detenuto nascondendola nelle parti intime ma è stato scoperto dagli agenti che sono immediatamente intervenuti bloccando un tentativo di consegna 50 grammi di hashish: è successo nel carcere di Salerno. "Complimenti agli agenti per la brillante operazione e per l'impegno quotidiano finalizzato a evitare i continui tentativi di introduzione di droga all'interno delle carceri", commentano i sindacalisti dell' Uspp Giuseppe Del Sorbo e Ciro Auricchio. "A Salerno la polizia penitenziaria - proseguono - opera in condizioni difficili: c' è una carenza d'organico pari a circa 50 unità e ciononostante, comunque si riesce, ma a costo di sacrifici, a garantire l'ordine e la sicurezza interna". Criticità più volte denunciate dai sindacati che chiedono interventi concreti per risolvere la situazione di emergenza all'interno delle carceri campane.