Cava, bomba alla casa del commiato: "Non abbassiamo la testa, andiamo avanti"

I titolari: "Le istituzioni ci supportino e facciano chiarezza su quanto accaduto"

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Cava de' Tirreni.  

"Andiamo avanti, insieme, dalla parte giusta". E' il messaggio pubblicato sui social dalla Casa del Commiato Cavese, l'attività che nella notte è stata danneggiata dall'esplosione di una bomba. "Questa notte, la nostra realtà, la Casa del Commiato Cavese, in via XXV Luglio, 60 a Cava de’ Tirreni, è stata vittima di un vile e grave attacco. Un gesto inaccettabile, che ha colpito non solo una struttura, ma il lavoro, i sacrifici e la dedizione che negli ultimi mesi abbiamo investito con passione e onestà", il messaggio.

"Non sarà certo questo episodio a fermare il nostro progetto. Al contrario, rafforza la nostra determinazione ad andare avanti con ancora più forza e convinzione. Chiediamo con fiducia il supporto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della Prefettura e di tutti coloro che credono nella legalità, affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e vengano individuati i responsabili di questo gesto ignobile. Non abbassiamo la testa. La alziamo ancora di più, nel rispetto della legge e dei valori condivisi da migliaia di cittadini cavesi, persone perbene che non si riconoscono in questi atti di violenza e inciviltà. Andiamo avanti, insieme, dalla parte giusta", concludono i titolari della Casa del Commiato Cavese.

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