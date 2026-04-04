Latitante dei Mazzarella arrestato in Costiera: "La nostra comunità è sana" Il messaggio del sindaco De Simone dopo il blitz dei carabinieri in un resort di lusso

Sull’operazione dei Carabinieri che nella notte ha portato alla cattura del latitante Roberto Mazzarella, che soggiornava con i familiari in una villa di lusso in Costiera Amalfitana ricadente in territorio vietrese, interviene il sindaco Giovanni De Simone.

«L’arresto avvenuto questa notte sul nostro territorio rappresenta un segnale forte e inequivocabile: lo Stato c’è ed è presente. Ringrazio le forze dell’ordine e la Direzione Distrettuale Antimafia per l’operazione condotta con determinazione e professionalità. La cattura di un latitante considerato di elevata pericolosità dimostra che nessun territorio può e deve essere rifugio per chi è legato alla criminalità organizzata. Vietri sul Mare è e resta una comunità sana, fondata sul lavoro, sulla legalità e sulla bellezza. Episodi come questo non devono e non possono offuscare l’identità del nostro territorio, ma rafforzano ancora di più il nostro impegno nel difendere i valori della legalità. Come amministrazione continueremo a collaborare con tutte le istituzioni competenti, mantenendo alta l’attenzione e promuovendo ogni azione utile a garantire sicurezza e trasparenza. La risposta alla criminalità è una sola: presenza, unità e legalità», il messaggio del primo cittadino della Costiera Amalfitana.