Latitante dei Mazzarella arrestato in Costiera: "La nostra comunità è sana"

Sull’operazione dei Carabinieri che nella notte ha portato alla cattura del latitante Roberto Mazzarella, che soggiornava con i familiari in una villa di lusso in Costiera Amalfitana ricadente in territorio vietrese, interviene il sindaco Giovanni De Simone.
«L’arresto avvenuto questa notte sul nostro territorio rappresenta un segnale forte e inequivocabile: lo Stato c’è ed è presente. Ringrazio le forze dell’ordine e la Direzione Distrettuale Antimafia per l’operazione condotta con determinazione e professionalità. La cattura di un latitante considerato di elevata pericolosità dimostra che nessun territorio può e deve essere rifugio per chi è legato alla criminalità organizzata. Vietri sul Mare è e resta una comunità sana, fondata sul lavoro, sulla legalità e sulla bellezza. Episodi come questo non devono e non possono offuscare l’identità del nostro territorio, ma rafforzano ancora di più il nostro impegno nel difendere i valori della legalità. Come amministrazione continueremo a collaborare con tutte le istituzioni competenti, mantenendo alta l’attenzione e promuovendo ogni azione utile a garantire sicurezza e trasparenza. La risposta alla criminalità è una sola: presenza, unità e legalità», il messaggio del primo cittadino della Costiera Amalfitana.