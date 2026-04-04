Pasqua sicura a Salerno: i carabinieri intensificano i controlli sul territorio

Per le festività pasquali del 2026, il comando provinciale Carabinieri di Salerno ha avviato un piano straordinario di controllo del territorio provinciale, con attenzione particolare alle principali arterie stradali e alle mete turistiche più frequentate.
L'operazione, denominata "Pasqua sicura", punta a garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose e a prevenire ogni forma di illegalità. Tra le priorità figura il contrasto alla guida in stato di alterazione da alcol e droghe, con l'impiego di etilometri e drug test lungo le strade della provincia.
Sul campo saranno schierate numerose pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Tenenze e Stazioni territoriali, con il supporto aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano. Il Comandante provinciale ha disposto un rafforzamento specifico nelle aree sensibili del capoluogo e nei comuni della fascia costiera, dove la presenza turistica è più elevata e il rischio di reati predatori richiede una vigilanza più intensa.