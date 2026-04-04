FOTO - Salernitana Primavera, derby amaro: il Benevento cala il tris (3-0)

Sconfitta pesantissima. La Salernitana Primavera cade ancora. Nel derby con il Benevento, i granata crollano, battuti 3-0 e ora con una classifica che si fa allarmante. I granatini ora sono penultimi a quota 20 punti, appaiati con il Cosenza che dovrà scendere in campo nel pomeriggio con l’Avellino. Resta però la crisi d’identità dei ragazzi di Guglielmo Stendardo: l’ultimo successo risale al 24 gennaio scorso. Da allora ben nove partite senza vittorie, con appena tre punti portati a casa.
Il primo tempo è equilibrato, con i granatini che mettono i brividi al Benevento in più di una circostanza sbattendo però su Mandato, autore di una serie di interventi importanti. Nella ripresa, il Benevento sblocca il match con Giugliano. Il raddoppio porta la firma di Del Gaudio. I granatini si sciolgono, pagano i segni dell’insofferenza per una classifica complicata e incassano il tris con Cerbone.
Benevento-Salernitana 3-0, il tabellino
Benevento: Mandato, D'Ambrosio, Manuzzi (36'st Scarpitella), Del Gaudio, Nonga, Formicola, Kwete, Scalici (27'st Borrelli), Soprano, Giugliano (41'st Cerbone), Grilli (27'st Donatiello). A disp.: Suppa, Sessa, Cerulo, Palmieri, Milucci, Miranda, Amico. All.: De Angelis
Salernitana: Guacci, Verza, Petrucci (21'st Russo), Trevisone, Torma, Barzagli (45'pt Haxchiu)(33'st Natale), De Amicis, Belfiore (33'st Paudice), Leotta (21'st Barba), Coppola, Lombardi. A disp.: Forlenza, Carpentieri, Fabozzi, Capasso, Mazzoleni, Tufo, Nicolosi. All.: Stendardo
Arbitro: Castelli di Ascoli Picerno. Assistenti: D'Aniello di Molfetta e Francesco di Bari
Marcatori: 3'st Giugliano, 30'st Del Gaudio, 45'st Cerbone