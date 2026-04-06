Salerno, lite nel centro storico: giovane ferito alla schiena con un coltello Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

Una lite tra giovanissimi è finita nel sangue a Salerno. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica nel centro storico. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane è stato ferito alla schiena con un coltello: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma, fortuntamante, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Nonostante la delicatezza della zona in cui è stato ferito, il fendente non ha colpito organi vitali.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella città antica e nei luoghi della movida. Non è la prima volta, purtroppo, che una serata di divertimento e di spensieratezza sfoci in violenza: un campanello d'allarme su cui spesso hanno acceso i riflettori anche le autorità di pubblica sicurezza.