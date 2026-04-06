Incendio doloso a Laurino, famiglia di cinque persone si salva nella notte Non si esclude che sia stato gettato liquido infiammabile sul portone d'ingresso della casa

Un incendio di origine dolosa ha colpito la notte scorsa un'abitazione di via San Pietro a Laurino, in provincia di Salerno. Una famiglia composta da cinque persone — il proprietario, la moglie e tre figli minorenni — è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Stando a una prima ricostruzione, ignoti avrebbero cosparso l'ingresso dell'immobile con un liquido infiammabile per poi dargli fuoco. Una vicenda che, se confermata, pone degli interrogativi molto importanti vista la gravità della situazione. I proprietari, per fortuna, sono riusciti a contenere le fiamme prima che si propagassero all'intera struttura, evitando conseguenze peggiori.

I carabinieri hanno avviato le indagini subito dopo la denuncia presentata dalla famiglia. Al momento non si hanno notizie su eventuali responsabili o moventi del gesto, ma l'inchiesta è solo alle battute iniziali.