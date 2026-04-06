Salernitana, il derby riapre vecchie ferite: squadra rifiutata dalla Curva Dopo la tregua delle scorse settimane, la piazza granata fa i conti con delusione e disillusione

Salernitana-Benevento 0-1 scrive l’epilogo sul girone C di serie C. Il Benevento fa festa, si prende la cadetteria, esplode di gioia al termine dei 90’. E alla Salernitana fa ancora più male. Perché una delle dirette concorrenti al grande obiettivo crolla, chiude ad una distanza siderale dal primo posto e vede i sanniti far festa. L’epilogo peggiore, il boccone più amaro da mandare giù. Benevento sorride, Salerno s’arrabbia, s’indigna. Dopo la mano tesa delle scorse settimane, ora arriva una nuova frattura fra la squadra e la tifoseria. Al triplice fischio finale, mentre la curva ospiti faceva festa e inneggiava i suoi calciatori, la Curva Sud Siberiano ha fischiato fortissimo e allontanato la squadra che era pronta a prendersi il classico abbraccio di fine gara. Un passo indietro sia sotto il profilo del gioco che sotto l’aspetto ambientale. La classifica dice quinto posto, la prestazione è insufficiente, la piazza riprende a mormorare. Nei giorni di passione sotto l’aspetto societario, Salerno tira di nuovo il freno a mano.