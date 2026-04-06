Sala Consilina, auto finisce nel fiume: agente fuori servizio salva un 23enne Dopo aver forzato la portiera semi sommersa, l'agente e un altro passante hanno soccorso il giovane

Nella notte tra sabato e domenica un giovane di 23 anni è stato tratto in salvo dalle acque del fiume Tanagro a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dopo che la sua auto era uscita di strada precipitando nel corso d'acqua in via Campigliole, nel tratto che collega Sala Consilina a Teggiano. Le cause dell'uscita di strada sono ancora in corso di accertamento.

Decisivo l'intervento di un agente della polizia municipale di Sala Consilina libero dal servizio, che si trovava in zona insieme a un altro passante. I due si sono gettati in acqua senza esitazione, hanno raggiunto il veicolo parzialmente sommerso e, dopo aver forzato una portiera, sono riusciti a estrarre il giovane prima che l'auto venisse completamente inondata. Il 23enne ha riportato solo lievi ferite.

Il comandante della polizia municipale Salvatore Della Luna Maggio ha voluto ringraziare pubblicamente il proprio agente: ha ricordato di essersi trovato personalmente in una situazione analoga in passato e ha sottolineato la difficoltà di intervenire in condizioni simili, definendo il collega "estremamente bravo" e il suo intervento determinante per evitare conseguenze ben più gravi.

Non è la prima volta che questa zona è teatro di episodi simili: nel 2022, sempre lungo lo stesso tratto del Tanagro, tre persone furono salvate in circostanze analoghe.