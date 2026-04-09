Grave incidente a Montecorice: auto precipita in un burrone Diverse persone coinvolte, in corso le operazioni di recupero e soccorso

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Montecorice, in località Capitello, nel Cilento. Un'auto con probabilmente a bordo due persone è finita in un burrone. I vigili del fuoco stanno intervenendo con più squadre di terra oltre ai soccorritori speleo alpino fluviali e soccorso aereo. Al momento le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note. Sul posto anche i carabinieri. Secondo le prime informazioni raccolte, l'auto dopo essere finita fuori strada, ha fatto un volo di diversi metri, precipitando in un burrone. La dinamica dell'incidente, in ogni caso, è in fase di accertamento,

Quanto accaduto, tuttavia, ha riportato alla mente il tragico incidente avvenuto meno di un mese fa quando, sempre nel comune di Montecorice, un'auto precipitò nel vuoto, provocando la morte di Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, fidanzati originari di Capaccio Paestum.