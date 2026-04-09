Maiori, nascondeva cocaina nei sedili dell'auto: arrestato È stato sorpreso dai carabinieri

I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno tratto in arresto, nel territorio comunale di Maiori, A.C., ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 10,5 grammi di cocaina e di un coltello a serramanico. La droga era nascosta in un'intercapedine, ricavata tra i sedili dell'auto che stava guidando.