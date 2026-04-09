Salernitana, l’Arechi diventa motivo di ‘scontro’ nella campagna elettorale Dopo gli striscioni in città contro De Luca, ora l'attenzione si sposta sul restyling dello stadio

La Salernitana fa i conti con la querelle cessione e la volontà di Danilo Iervolino di dire addio alla Bersagliera. La città di Salerno si prepara alla volata elettorale. E tra gli argomenti spuntano anche il restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe. Dopo gli striscioni esposti ieri in città contro Vincenzo De Luca, ex Governatore della Regione Campania e primo candidato a sindaco ad esporsi sulla questione societaria, ora i progetti di rifacimento del Principe degli Stadi diventa argomento di scontro.

Zambrano parla ai tifosi

Sabato 11 aprile alle 10,30, presso il Polo Nautico di via Lungomare Colombo 132, è in programma una conferenza stampa su Sport e Impianti Sportivi, durante la quale il candidato Sindaco di Salerno Armando Zambrano, incontrerà i tifosi della Salernitana e gli sportivi e amanti dello sport che vorranno partecipare. Nella nota si legge che “solleciterà la verità sulla situazione della ristrutturazione degli stadi “Arechi” e “Volpe” e sull’impiantistica sportiva in generale, per esempio lo stadio “Vestuti”, contribuendo a chiarire la situazione con la propria visione e proposta”.