Gestiva un "droga market", arrestato dai carabinieri a Battipaglia I militari hanno sequestrato cocaina, hashish, crack e una pistola

È stato trovato in possesso di un autentico market della droga. Una circostanza che ha fatto scattare l'arresto per S.F., finito nel mirino dei carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per detenzione di arma clandestina. L'operazione è stata effettuata a Battipaglia dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia. In particolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, l'indagato è stato trovato in possesso di 433 grammi di cocaina, 277 grammi di hashish e 29 grammi di crack.

Nella sua disponibilità, inoltre, è bstata trovata una pistola semiautomatica priva di matricola, completa di caricatore e munizioni calibro 380. L'uomo è stato tratto in arresto. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Salernitano.