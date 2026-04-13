Paura a Pagani, auto urta passanti durante la festa della Madonna delle Galline L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri

Poteva avere conseguenze più gravi l’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Pagani. Durante i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline - che come da tradizione hanno visto migliaia di persone arrivare da tutta la Campania – un’auto ha urtato alcuni passanti. Il fatto è avvenuto in via Malet. Secondo una prima ricostruzione pare che un residente, probabilmente nel tentativo di avvicinarsi a casa, ha perso il controllo della vettura, urtando alcuni passanti.

Fortunatamente l’impatto non ha provocato gravi conseguenze ma si è reso necessario l’intervento dei sanitari per appurare le condizioni dei contusi. In strada e sui socia si è acceso il dibattito sulla gestione della viabilità e di un evento che, al netto dello spiacevole imprevisto, si è confermato una festa di fede e di popolo che ha richiamato nella città di Pagani migliaia di persone.