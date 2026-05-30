Task force sicurezza nel Salernitano: 26 arresti e 39 denunce per armi e droga Gli agenti hanno riscontrato un diffuso possesso di coltelli

Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, ha concluso un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e delle varie forme di criminalità diffusa.

L’azione, svolta nelle ultime tre settimane, ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e ha portato all’arresto di 26 soggetti, di cui 2 minorenni, e alla denuncia, in stato di libertà, di ulteriori 39 persone, tra cui 4 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 170 grammi di cocaina e crack, oltre a circa 30 grammi di cannabinoidi. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 6 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile a pompa ed una carabina, nonché munizionamento di vario calibro.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 7 armi bianche, tra cui coltelli, anche a serramanico, e bastoni. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 4636 persone, di cui 138 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.